Украина перестала покупать мазут за границей

С апреля 2018 года украинские компании прекратили импортные поставки мазута.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Консалтинговой группы А-95.

Согласно им, в первой декаде мая импорт мазута также не осуществлялся.

Остановка импорта обусловлена падением спроса на ресурс ввиду окончания отопительного сезона, отмечают аналитики. Ранее в комментарии enkorr глава одного из крупнейших импортеров мазута компании Принт Инжиниринг Олег Яскивец прогнозировал, что спрос на этот ресурс возобновится в середине лета. "Повышение спроса на мазут ожидается в июле-августе, тогда ТЭС и ТЭЦ начнут искать ресурс, чтобы сформировать минимально допустимые запасы резервного топлива", – отмечал Яскивец.

На ТЭС и ТЭЦ приходится около 80% потребления мазута. Остальной объем потребляют облавтодоры, воинские части и котельные некоторых предприятий.

В апреле этого года украинские предприятия произвели оценочно 28,5 тыс. т мазута против 34,8 тыс. т в апреле 2017-го. При этом экспорт этого топлива вырос с 15,4 тыс. т до 26 тыс. т.

Потребление мазута по итогам первого квартала 2018 года в общем по стране сократилось более чем в 2 раза – с 243 тыс. т за аналогичный период 2017 года до 115 тыс. т.

Импорт мазута в первом квартале 2018 года сократился в 4,7 раза, – до 20,2 тыс., в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (95 тыс. т).

Причиной сокращение рынка мазута стало вступление с 1 января 2018 года нового технического регламента, запрещающего оборот мазута с содержанием серы выше 1%. До введения запрета основным поставщиком мазута в Украину была Беларусь (98% импорта за 2017 год). Содержание серы в этом продукте составляет 2,5%. С 2018 года, по данным А-95, импорт белорусского мазута прекращен. Импортный ресурс поступает из Казахстана и России.