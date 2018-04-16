Украина наторговала в минус на $457 млн

0 комментировать
В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд
Фото: zn.ua

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд

В феврале дефицит внешней торговли Украины товарами составил $457 млн, тогда как в предыдущем месяце - $284,1 млн.

Об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В целом по итогам января-февраля 2018 года негативное сальдо составило $741,1 млн в сравнении с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. В сравнении с январем-февралем 2017 года экспорт увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%.

В феврале-2018 в сравнении с январем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 3,6%, импорта - на 6,6%.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале было отрицательное и составило $356,4 млн. В январе 2018 года также отрицательное - $517,4 млн.

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале-2017 – 0,93).

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове