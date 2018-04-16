Украина наторговала в минус на $457 млн

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд

В феврале дефицит внешней торговли Украины товарами составил $457 млн, тогда как в предыдущем месяце - $284,1 млн.

Об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

В целом по итогам января-февраля 2018 года негативное сальдо составило $741,1 млн в сравнении с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года.

В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. В сравнении с январем-февралем 2017 года экспорт увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%.

В феврале-2018 в сравнении с январем сезонно скорректированные объемы экспорта уменьшились на 3,6%, импорта - на 6,6%.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале было отрицательное и составило $356,4 млн. В январе 2018 года также отрицательное - $517,4 млн.

В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,91 (в январе-феврале-2017 – 0,93).