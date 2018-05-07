Украина нарастила импорт свинины почти в 5 раз

Экспорт свинины за этот период сократился в 3 раза

По итогам января-апреля 2018 года Украина увеличила импорт свинины в 4,6 раза - до 3,3 тыс. тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы, передает Интерфакс-Украина.

В страну было ввезено свинины на $5,9 млн против $1,2 млн в январе-апреле 2017 года.

Экспорт свинины за этот период сократился в 3 раза в сравнении с соответствующим периодом 2017 года – до 0,8 тыс. тонн. Так, этой продукции было поставлено на сумму $1,9 млн против $4,7 млн за четыре месяца прошлого года.

Отметим, что в 2017 году Украина потеряла статус экспортера свинины - экспорт из Украины в денежном эквиваленте превысил импорт на $560 тыс., а экспорт живых животных - на $150 тыс.

Вместе с тем, поставки украинской продукции на внешние рынки в натуральном выражении оказались все же меньше, чем было закуплено за рубежом.