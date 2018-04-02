Украина и Беларусь наторговали на $700 млн

Объем торговли между Украиной и Беларусью в январе-феврале 2018 года достиг $696 млн.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс-Украина.

"Рост украинского экспорта в Беларусь опережает рост белорусского экспорта в Украину: если экспорт Беларуси в Украину растет на 20-25%, то украинский "плюсует" 40-50%", - заявил он.

Кроме того, рост товарооборота между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 20% и достиг $4,6 млрд. Так, Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Беларусь, по импорту – пятое.

В свою очередь, Беларусь заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины. Белорусский экспорт возрос на 18%, импорт из Украины – почти на 24%.