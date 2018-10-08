Украина заработала почти $12 млрд на аграрном экспорте

За январь-август 2018 года экспорт продукции аграрного сектора составил $11,5 млрд, или 37,3% от общего экспорта Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Украинский агроэкспорт вырос на $65,6 млн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, и составил $11,5 млрд", - сообщила замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Рост показателей произошел за счет экспорта семян рапса, пшеницы, мяса и субпродуктов домашней птицы, яиц, орехов, сливочного масла, шоколада и других товаров.

В тройке лидеров экспорта остаются зерновые культуры, а это 36,6% от общего аграрного экспорта, масло - 25,1%, и семена масличных культур - 9,4%.

Ключевыми покупателями в региональной структуре экспорта являются страны Азии - с долей 43,6%, ЕС - 31,4% и Африки - 13,3%.

"Первое место среди ключевых стран-импортеров нашей продукции занимает Индия, до рынка которой было поставлено украинских пищевых продуктов на $1,3 млрд. Второе место занял Китай. КНР купила товаров на $698,8 млн. Третьим оказался Египет - $685,5 млн. В пятерку крупнейших импортеров украинской продукции также входят Нидерланды - $671,9 млн и Испания - $551,3 млн", - сказала замминистра.

Также в министерстве напомнили, что за январь-август 2018 года экспорт товаров аграрной и пищевой промышленности из Украины в ЕС превысил $3,6 млрд.

Напомним, в 2017 году внешнеторговый оборот агропродукции составил $22,6 млрд, из которых экспорт увеличился на 16,3% в сравнении с 2016 годом - более $17,9 млрд.