Торговля в Украине замедлила рост

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Оборот розничной торговли Украины вырос на 5,4%
Фото: rau.ua

Оборот розничной торговли Украины вырос на 5,4%

Товарооборот розничной торговли Украины по итогам восьми месяцев 2018 года увеличился на 5,4% в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам семи месяцев рост составлял 6%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

В августе-2018 в сравнении с июлем-2018 оборот розничной торговли возрос на 5,7%, с августом-2017 – на 7,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,3%), Полтавской (на 10,8%), Закарпатской (на 10,2%) и Киевской (на 10%) областях.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816,6 млрд грн.

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