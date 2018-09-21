Торговля в Украине замедлила рост

Товарооборот розничной торговли Украины по итогам восьми месяцев 2018 года увеличился на 5,4% в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам семи месяцев рост составлял 6%.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики.

В августе-2018 в сравнении с июлем-2018 оборот розничной торговли возрос на 5,7%, с августом-2017 – на 7,5%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за восемь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,3%), Полтавской (на 10,8%), Закарпатской (на 10,2%) и Киевской (на 10%) областях.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816,6 млрд грн.