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Tesla развернет масштабное производство в Китае

Сегодня, 22:58
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Компания Маска построит в Китае Гигафабрику 3

Компания Tesla планирует открыть масштабное производство в Китае.

Об этом основатель компании Маск сообщил в Twitter.

Маск отметил, что компания будет выпускать для китайских потребителей более доступную версию Model 3 Tesla и Model Y.

"Все модели S/X и модели 3/Y более высокой стоимости все еще будут производиться в США для рынка WW, включая Китай", – говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, компания Tesla подписала предварительное соглашение с правительством Шанхая в прошлом году и в октябре оплатила около 140 млн долларов за земельный участок, где, по планам, будет расположена так называемая Гигафабрика 3.

Теги:   Model S Tesla Model 3 Tesla Model X Илон Маск Tesla Китай

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