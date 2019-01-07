Tesla развернет масштабное производство в Китае Сегодня, 22:58 46 Цей матеріал також доступний українською Компания Маска построит в Китае Гигафабрику 3

Компания Tesla планирует открыть масштабное производство в Китае.

Об этом основатель компании Маск сообщил в Twitter.

Shanghai Giga will produce affordable versions of 3/Y for greater China. All Model S/X & higher cost versions of Model 3/Y will still be built in US for WW market, incl China. - Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2019 г.

Маск отметил, что компания будет выпускать для китайских потребителей более доступную версию Model 3 Tesla и Model Y.

"Все модели S/X и модели 3/Y более высокой стоимости все еще будут производиться в США для рынка WW, включая Китай", – говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, компания Tesla подписала предварительное соглашение с правительством Шанхая в прошлом году и в октябре оплатила около 140 млн долларов за земельный участок, где, по планам, будет расположена так называемая Гигафабрика 3.