Душить медленно. Как сработает против Кремля эмбарго и ценовой потолок для российской нефти — разбор 5 декабря, 15:30 Эксклюзив НВ Эмбарго на российскую нефть дополнили введением верхнего ценового предела на нее (Фото:energyintel.com)

Начали действовать новые ограничения ЕС против российской нефти, включая эмбарго и ценовой потолок (price cap) для третьих стран. Что может потерять Россия и как это отразится на стоимости бензина и дизеля в Украине?

Сегодня, 5 декабря, в Европейском Союзе начинает действовать запрет на импорт сырой нефти из России по морскому пути. Это решение было принято еще летом этого года в рамках 6-го пакета санкций Еврокомиссии. За несколько дней до вступления решения в силу страны G7, ЕС и Австралия наконец согласовали дополнительное ограничение — введение так называемого ценового потолка (price cap) на российскую нефть. Он должен усилить влияние санкций на РФ и ее бюджет, из которого финансируется военная агрессия против Украины



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Какое влияние эти решения будут оказывать на РФ, смогут ли Китай и Индия заместить других потребителей российского сырья и как это повлияет на украинских водителей, покупающих бензин и дизтопливо, — в материале НВ Бизнес.

Как работал рынок в 2021 году

«Энергетические рынки и политика изменились в результате вторжения России в Украину не только на данный момент, но и на десятилетия вперед», — заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль во вступлении во Всемирный энергетический обзор (World Energy Outlook), опубликованном в октябре 2022 года.

Почему он так считает?