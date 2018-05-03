Средняя зарплата украинцев выросла

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Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в столице - 11,7 тыс. грн
Фото: NBU/Flickr

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в столице - 11,7 тыс. грн

В марте 2018 года средняя заработная плата в Украине выросла на 7,1% в сравнении с февралем этого года - до 7,7 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Наибольший рост средней зарплаты наблюдался в Ривненской области - на 11,7% - до 6,5 тыс. грн.

В марте самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве - 11,7 тыс. грн, в Киевской (8,2 тыс. грн), Донецкой (8,4 тыс. грн), Черкасской (6,4 тыс. грн) областях.

Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской области - в марте она составила 5,8 тыс. грн.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн.

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