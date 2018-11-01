СЕТАМ присоединился к системе ProZorro.Продажи

Участники аукционов смогут регистрироваться на аукционы в ProZorro.Продажи через СЕТАМ уже на этой неделе

Государственное предприятие сетами завершило представление документов и тестирование для продажи объектов малой приватизации и имущества банков-банкротов в системе государственных аукционов ProZorro.Продажи.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Теперь СЕТАМ будет иметь все функции авторизованной площадки ProZorro.Продажи - возможность регистрировать участников, как продавцов, так и покупателей государственного и коммунального имущества, предоставлять услуги доступа к открытым аукционам, а также получать комиссию в случае победы зарегистрированного в системе продавца.

Участники аукционов смогут регистрироваться на аукционы в ProZorro.Продажи через СЕТАМ уже на этой неделе.

"Это очень важный шаг, ведь система СЕТАМ известна продажей арестованного имущества, а теперь сможет еще и работать с активами государственных и коммунальных предприятий", - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Система ProZorro.Продажи - электронная торговая система, созданная по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального Банка Украины и украинских электронных площадок.

Проект ProZorro.Продажи начал работу по сотрудничеству с Фондом гарантирования вкладов физических лиц - реализации имущества неплатежеспособных банков в 2016 году.

В СЕТАМ напомнили, что любая частная электронная площадка может присоединиться к продажам арестованного имущества, подав заявку на подключение.

СЕТАМ - Система электронных торгов арестованным имуществом Министерства юстиции. Система работает на всей территории Украины с 2014 года. На сегодня количество пользователей в системе составляет более 55 тыс. Сумма проданных активов составляет почти 7 млрд грн.