Чертова дюжина. Лишь 13 российских миллиардеров «обеднели» за последний год — и больше всех пострадал Дуров 21 апреля, 15:01 Основатель Telegram Павел Дуров за год потерял $3,6 млрд (Фото:durov / Instagram)

По итогам 2022 года состояния сократились только у 13 из 110 российских миллиардеров — и причиной тому стали не только санкции.

Все вместе они потеряли $8,5 млрд, при этом львиная доля потерь ($3,6 млрд) пришлась на основателя Telegram Павла Дурова. Об этом пишет российский Forbes.

Причины потери части состояний российскими миллиардерами — не только в санкциях, отмечает издание.

Видео дня

«Для прошлогоднего рейтинга курсы валют и котировки фиксировались на 11 марта 2022 года, для нового рейтинга — на 10 марта 2023-го. За этот период индекс S&P обвалился на 8%, Nasdaq — на 13%. Совокупное состояние всех миллиардеров мира сократилось на $500 млн, до $12,2 трлн», — пишет оно.

Кроме Дурова, чье состояние сейчас оценивается в $11,5 млрд, в список «разорившихся» вошли:

— Леонид Богуславский, акционер компании Datadog, потерял $1,1 млрд, осталось $3,6 млрд;

— Дмитрий и Игорь Бухманы, владельцы разработчика игр Playrix, потеряли по $1,1 млрд, осталось по $7 млрд;

— Фархад Ахмедов, инвестор (фигурант скандальной прослушки), потерял $600 млн, осталось $1,1 млрд;

— Олег Бойко, глава правления инвестхолдинга Finstar, потерял $200 млн, осталось $1,1 млрд;

— Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец Уралкалия, потерял $200 млн, осталось $6,4 млрд;

— Петр Авен, бывший член совета директоров Альфа-банка, потерял $100 млн, осталось $4,2 млрд;

— Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании Интеко, потеряла $100 млн, осталось $1,3 млрд;

— Андрей Косогов, один из владельцев Альфа-банка, потерял $100 млн, осталось $1,1 млрд;

— Александр Мамут, инвестор, потерял $100 млн, осталось $2 млрд;

— Александр Светаков, владелец группы Абсолют, потерял $100 млн, осталось $2,1 млрд;

— Глеб Фетисов, продюсер и инвестор, потерял $100 млн, осталось $1,1 млрд.

При этом, отмечает издание, за 2022 год количество россиян с состоянием свыше $1 млрд увеличилось с 88 до 110 человек.

Ранее сообщалось, что богатейшим человеком планеты является Бернар Арно. Он стал третьим бизнесменом в истории, чье состояние превысило $200 млрд.