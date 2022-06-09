Санкции не остановят войну — Алексашенко
Сергей Алексашенко (Фото:НВ)
Санкции против России имеют «отложенный и долгоиграющий эффект», считает один из участников «группы Ермака-Макфола» Сергей Алексашенко.
Санкции не смогут остановить агрессию России, считает российский экономист Сергей Алексашенко, участник так называемой группы международных экспертов Ермака-Макфола, которая готовит предложения о санкциях против РФ.
«Нет таких санкций, которые могут задушить российскую экономику и нанести ей настолько колоссальный ущерб, что для Путина экономическая тяжесть
продолжения войны превысит его геополитические воззрения и болезненные
фантазии», — заявил Алексашенко в интервью Радио НВ.
Он отмечает, что Россия, «к сожалению, является очень важным поставщиком
сырьевых товаров на мировой рынок», в отличие от товаров обрабатывающей
промышленности или услуг.
В качестве примера он привел месторождения никеля и палладия в Норильске, на которые приходится 20% и 45% мирового производства соответственно. «Если с мирового рынка исчезнет никель и палладий, производимый в Норильске, то, соответственно, половина мирового автопрома остановится. Цены на никель взлетят в разы, и соответственно, это — тяжелейший удар по всей мировой экономике. Поэтому можно сколько угодно говорить о прекращении покупки российского сырья, но мировая экономика не
выдержит такого удара», — уверен Алексашенко.
По его словам, санкции против РФ имеют «отложенный и долгоиграющий эффект», нацеленный на подрыв долгосрочных экономических перспектив России. «У них будет удушающее воздействие, которое будет усиливаться с каждым днем. Но они не остановят войну», — считает Алексашенко.
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