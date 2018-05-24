Румыния может продлить евроколею до Черновцов

Для продления колеи нужно подготовить технико-экономическое обоснование и общий инвестиционный проект с ЕС

Министерство транспорта Румынии предложило продлить железнодорожную колеи шириной 1435 мм до Черновцов.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань, передает ЦТС.

"Есть предложение румынской стороны продолжить узкую колею из Сучавы в Черновцы (по примеру Мукачево-Дебрецен), но сначала надо подготовить технико-экономическое обоснование и общий инвестиционный проект с ЕС”, - рассказал он.

Также он напомнил, что с 1 января 2019 года планируется запуск поездов между Черновцами и Сучавой с пересадкой в Вадул-Сирете.

"На участке Сучава - Вадул-Сирет евроколея 1435 мм в обе стороны четыре поезда обеспечивает CFR Calatori. На участке Вадул Сирет в обе стороны в Черновцы колея 1520 мм, четыре поезда обеспечиваются Укрзализныця, - уточнил замминистра.