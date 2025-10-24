«Вопрос нацбезопасности и выживания страны». Российский топ-чиновник призывает завезти в РФ миллионы мигрантов, чтобы ускорить экономику

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что дефицит работников в России в ближайшие годы может составить от 2,8 до 5 миллионов (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Глава крупнейшего банка РФ Сбербанка и давний союзник диктатора Владимира Путина Герман Греф считает, что России нужно привлечь миллионы квалифицированных мигрантов, чтобы поддержать экономику и выйти на темпы роста не ниже 3%.

Об этом пишет The Moscow Times.

По словам Грефа, более высокие темпы роста могут быть достигнуты только за счет повышения производительности труда и расширения рабочей силы.

«Мы в последнее время так увлеклись борьбой с инфляцией, что немного забыли об экономическом росте. Не будет экономического роста — не будет ничего», — сказал он на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики". - «Никаких социальных проблем мы не сможем решать, никаких других».

Греф считает, что российская экономика должна расти темпами не ниже среднемировых, то есть не менее 3,2% в год до 2030 года.

Однако, по его словам, как минимум, текущий и следующий год выбиваются из цели.

«К сожалению, в этом году, скорее всего, рост будет около 0,8%, а в следующем году, дай бог, если мы выйдем на эти же цифры», — сказал Греф, который в 2000—2007 годах занимал должность министра экономики РФ.

По словам главы Сбербанка, дефицит работников в России в ближайшие годы может составлять от 2,8 до 5 миллионов и единственный жизнеспособный и быстрый путь — привлечение мигрантов.

«Мы входим в десятку доноров в мире по количеству мигрантов, но у нас пока, к сожалению, идет отрицательный отбор», — отметил Греф, — «Мы привлекаем в основном очень низкоквалифицированную рабочую силу, и сами же теряем высококвалифицированную. И вся наша миграционная политика не построена под то, чтобы привлекать высококвалифицированные кадры».

Он призвал правительство активно привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа и создавать стимулы для иностранных студентов, чтобы они оставались в России после окончания обучения.

«Это вопрос национальной безопасности и выживания страны», — сказал Греф.

Как сообщалось, в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Их заманивают быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает, сообщило в июне Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские регионы начали привлекать на работу трудовых мигрантов из Мьянмы, которая считается одной из беднейших стран мира.