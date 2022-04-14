Британия заморозит активы двух давних бизнес-партнеров Абрамовича на 10 млрд фунтов 14 апреля, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович и Евгений Тененбаум (Фото:chelseafc.com)

Великобритания включила в санкционный список Давида Давидовича и Евгения Тененбаума, давних бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом свидетельствует перечень, опубликованный на сайте британского правительства.

Указано, что гражданин Канады Тененбаум родился в Украине в 1964 году. Санкции против него введены 14 апреля из-за связей с Абрамовичем.

Видео дня

На сайте ФК Челси отмечается, что Тененбаум «является одним из ближайших соратников Романа Абрамовича» и ранее возглавлял отдел корпоративных финансов в Сибнефти — нефтяной компании, проданной Абрамовичем в 2006 году. Он занимает должность управляющего директора MHC-Services Ltd и входит в совет директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz. Абрамович является совладельцем обеих компаний.

Давидович — российско-израильский бизнесмен, тесно связанный с Абрамовичем, сообщается в документе, опубликованном британским правительством.

В 2020 году вместе с Абрамовичем и другими партнерами Давидович продал свой пакет в Highland Gold Mining (3,2%) за $46 млн.

Обновлено в 20.16. В британском правительстве сообщили, что санкции против давних деловых партнеров Романа Абрамовича «приведут к замораживанию активов на сумму до 10 миллиардов фунтов стерлингов», что станет «крупнейшим замораживанием активов в истории Великобритании».

«Это предотвратит репатриацию этих активов в Россию и использование их для финансирования путинской военной машины», — говорится в сообщении.

В марте ЕС и Великобритания ввели санкции против Абрамовича из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах с Россией.

По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.