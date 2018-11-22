Рада приняла первый документ из "бюджетного пакета"

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла изменения в Бюджетный кодекс Украины.
За соответствующий законопроект №9084 проголосовали 243 народных депутата.
Законом урегулированы вопросы, связанные с подготовкой проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2019, прежде всего, путем уточнения отдельных положений Кодекса в соответствии с действующим законодательством и с учетом финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов.
После проведенных в сессионном зале консультаций, на голосование был поставлен проект с учтенными поправками №39, 151, 161 и озвученным под стенограмму компромиссным предложением относительно поддержки украинской науки, сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Журнал НВ
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