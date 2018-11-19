Путин и Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока

Российский Газпром завершил строительство морского участка газопровода Турецкий поток. Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции.

Торжественная церемония состоялась в Стамбуле.

Так, сначала Путин дал команду на завершение строительства "потока", после чего глава Газпрома Алексей Миллер распорядился с судна Pioneering Spirit спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком, сообщает ТАСС.

Также Путин заявил, что Эрдоган проявил мужество и политическую волю, разрешив построить газопровод. "Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество", – сказал Путин.

У глав России и Турции также запланирована встреча, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика, сообщает сайт президента РФ.

Российский Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.