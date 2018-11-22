Промышленность в Украине вернулась к росту

Промышленное производство в Украине возобновило рост после двух месяцев снижения, увеличившись на 1,4% в октябре 2018 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

Такие данные сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Снижение промпроизводства ранее было зафиксировано в сентябре – на 1,3% и на 0,5% в августе.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре увеличилось на 0,3%, тогда как в сентябре и августе оно сократилось соответственно на 0,7% и 0,5%.

По отношению к предыдущему месяцу (сентябрю-2018) промышленное производство возросло на 10%, однако с учетом сезонного фактора – на 0,6%.

Согласно данным ведомства, в целом за десять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года остался на уровне 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев – 2,6%, шести месяцев - 2,5%.