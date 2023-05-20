Деньги недели. Судья за решеткой, правоохранители разбрасываются подозрениями, зерновой коридор продлили 20 мая, 16:17 NV Премиум Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)

NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Крупнейшая коррупция в судопроизводстве. 15 мая стало известно о задержании председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева по подозрению в получении взятки в почти $3 млн.

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