Деньги недели. Судья за решеткой, правоохранители разбрасываются подозрениями, зерновой коридор продлили
20 мая, 16:17
NV Премиум
Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)
NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.
Крупнейшая коррупция в судопроизводстве. 15 мая стало известно о задержании председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева по подозрению в получении взятки в почти $3 млн.
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