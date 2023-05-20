Деньги недели. Судья за решеткой, правоохранители разбрасываются подозрениями, зерновой коридор продлили

20 мая, 16:17
NV Премиум
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Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев (Фото:REUTERS/Leah Millis)

NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Крупнейшая коррупция в судопроизводстве. 15 мая стало известно о задержании председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева по подозрению в получении взятки в почти $3 млн.

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Редактор: Мария Ивженко

Теги:   США Венгрия Грузия Банки Великобритания Евросоюз Турция ООН Южная Корея Служба безопасности Украины (СБУ) Арест Дмитрий Фирташ Верховный суд Украины Вадим Новинский Молдова Group DF Санкции против России Константин Жеваго Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Forbes Владимир Зеленский Укртатнафта Государственное бюро расследований (ГБР) Криптовалюта Игорь Насалик Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) OTP Bank Павел Фукс Игорь Насалик Даниил Гетманцев Илон Маск Деньги недели Бюро экономической безопасности КРАИЛ зерновое соглашение Семен Кривонос Всеволод Князев

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