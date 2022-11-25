Очень мешает погода. Энергосистема восстановлена уже на 70% — Укрэнерго 25 ноября, 13:03 Львов вечером 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Дефицит мощности в энергосистеме Украины к утру пятницы, 25 ноября, сократился до 30%.

«По состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили свыше 70% потребностей потребления в стране. В первую очередь запитаны объекты критической инфраструктуры во всех областях: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт», — сообщили в НЭК Укрэнерго.

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Кроме того, атомные станции набирают мощность, обеспечены потребности Запорожской АЭС.

«Несмотря на полученные в результате ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, включилась в работу часть «зеленой» генерации, — добавили в компании.

Вместе с тем из-за дефицита мощности, во всех регионах введены как плановые, так и аварийные графики отключений.

«Продолжаются работы по восстановлению электропитания бытовым потребителям, хотя темпы восстановления замедляются из-за сложных погодных условий: сильный ветер, дождь и минусовую температуру ночью к повреждениям, причиненным российскими ракетами, добавились обмерзания и обрывы проводов в распределительных сетях (облэнерго)», — объяснили ситуацию в Укрэнерго.

Как сообщалось, на вечер четверга, 24 ноября, дефицит мощности в энергосистеме Украины составлял 50%.