НБУ сохранил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых.
Соответствующее решение Нацбанк утвердил 25 октября, сообщает пресс-служба регулятора.
"Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году", – говорится в сообщении.
Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 17,5% до 18% с 7 сентября.
Это уже шестое решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года и до 17,5% годовых с 13 июля.
В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года - до 12,5% годовых с 13% годовых.
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