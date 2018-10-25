НБУ сохранил учетную ставку

НБУ не стал повышать свою ключевую ставку

Национальный банк Украины (НБУ) решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых.

Соответствующее решение Нацбанк утвердил 25 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

"Текущие и прогнозные монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году", – говорится в сообщении.

Напомним, что Нацбанк повысил учетную ставку с 17,5% до 18% с 7 сентября.



Это уже шестое решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года и до 17,5% годовых с 13 июля.

В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года - до 12,5% годовых с 13% годовых.