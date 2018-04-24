НАБУ завершило расследование многомиллионного хищения в АМПУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование завладения более 247 млн ​​грн должностными лицами Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Так, подозреваемым и их защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

После ознакомления с материалами в отношении чиновников будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

В частности, речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ.

Отметим, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года.

В апреле 2017 НАБУ подало иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным договор на предоставление услуг по дноуглубление в морских портах Украины на сумму 712 млн грн.

В январе 2018 года антикоррупционные органы в Администрации морпортов задержали семерых подозреваемых в злоупотреблениях при закупке услуг по дноуглублению.