МВФ назвал Украину самой бедной страной в Европе

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МВФ назвал Украину самой бедной страной в Европе

Украина является самой бедной страной Европы.

Об этом говорится в данных нового отчета Международного валютного фонда (МВФ), сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей Facebook-странице.

"В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения Молдова нас обошла, а мы обошли Папуа - Новую Гвинею. В новом отчете МВФ не только увеличен показатель ВВП Украины, но и был пересмотрен ВВП и других стран", - отметил он.

Так, кардинально изменили показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов. Это привело и к существенному улучшению показателя ВВП на душу населения Молдовы.

Теперь Молдова занимает 133 место в мире с $2 694 ВВП на душу населения, а Украина - 134 место в мире с $2 656 ВВП на душу населения.

Официальная зарплата в Молдове также существенно больше, чем в Украине, отмечает Компаниец.

Средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 в Молдове составила $375,8, а в Украине - $325,5

При этом по размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе.

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