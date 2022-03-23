Министр агрополитики Лещенко подал заявление об отставке 23 марта, 21:44 Цей матеріал також доступний українською Роман Лещенко (Фото:Роман Лещенко / Facebook)

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко подал заявление об отставке.

Информацию об этом он подтвердил Экономической правде.

Причины отставки пока неизвестны. По данным ЭП, об увольнении он объявил вечером сотрудникам.

После голосования за отставку Лещенко парламентом и.о. министра станет его первый заместитель Тарас Высоцкий.

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По словам собеседников ЭП в парламенте, должность министра может занять народный депутат, глава аграрного комитета Николай Сольский.

Лещенко занимает должность министра агрополитики с декабря 2020 года. Ведомство было ликвидировано Кабмином Алексея Гончарука в 2019 году и восстановлено правительством Дениса Шмыгаля.

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