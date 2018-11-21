Мининфраструктуры проверит качество асфальта

Министерство инфраструктуры Украины в 2019 году планирует начать контроль качества сырья, закупаемого для ремонта и строительства автодорог.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.

"В следующем году мы начинаем контроль не только построенных дорог, но и контроль качества материалов, из которых эти дороги строятся. Будут массово проверяться все асфальтовые заводы, все сырье, которое закупается", - заявил министр.

Напомним, что в октябре 2015 года министерство, Укравтодор и международная инициатива по обеспечению прозрачности в строительной отрасли CoST подписали трехсторонний меморандум о работе CoST в Украине.

CoST – добровольная многонациональная инициатива для повышения прозрачности и подотчетности строительных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением бюджетных средств.