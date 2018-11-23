Минфин прокомментировал госбюджет-2019

В госбюджете на 2019 год предусмотрены средства от международных кредиторов

Раннее принятие государственного бюджета Украины на 2019 год позволит гораздо лучше спланировать действия власти.

Об этом во время брифинга заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает УНИАН.

"Утверждение государственного бюджета сейчас для нас чрезвычайно важным. Во-первых, мы задолго до этого года можем начать планировать 2019 год. Предсказуемость наша, как для украинского бизнеса, так и для наших международных партнеров, является чрезвычайно важной", - сказала она.

Маркарова отметила, что в госбюджете на 2019 год предусмотрены средства от международных кредиторов.

Глава министерства добавила, что правительство планировало дефицит госбюджета на уровне 2,3% от ВВП, чего удалось достичь.

Напомним, что в пятницу, 23 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год.