Премия от выигрыша в суде над Газпромом. НАБУ объявило Коболеву подозрение в хищении более 229 млн грн 19 января, 11:22 Андрей Коболев, бывший глава Нафтогаза (Фото:Группа Нафтогаз / Facebook)

НАБУ и САП сообщили бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следствие установило, что глава компании (2014−2021 годы) в мае 2018 года вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $ 10 млн) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009—2019 годах.



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В НАБУ заявляют, что эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн). К тому же за те же достижения экс-руководители компании выплатили премию и в 2017 году в размере 12,49 млн грн.

В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

В 2018 году наблюдательный совет Нафтогаза одобрил выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в Стокгольмском суде над Газпромом ($4,6 млрд). Тогда выплатили первую часть премий на сумму $20,7 млн, что соответствовало 1% объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности Нафтогаза за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из тех, кто прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Среди них бывший глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Остальные премии должны быть выплачены после взыскания с Газпрома остатка выигрыша. Деньги удалось получить только в конце 2019 года. За счет штрафных санкций сумма выросла до 2,9 млрд долларов, соответственно топ-менеджеры, согласно контракту, должны получить около $29 млн.

В конце 2019 года Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, но вторая часть премий не была выплачена, поскольку в начале февраля 2020 года Кабмин попросил наблюдательный совет Нафтогаза приостановить выплату премий.

В декабре 2020 года Юрий Витренко заявлял, что вторую часть премии за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже получает не деньгами, а гривневыми гособлигациями.

В июне 2021 года Коболев заявил, что так и не получил вторую часть премии за победу.