Кабмин уволил первого зампреда Госрыбагентства

0 комментировать
Владимир Фалей был назначен на эту должность в 2016 году
Фото: khersonline.net

Владимир Фалей был назначен на эту должность в 2016 году

Кабинет министров Украины уволил Владимира Фалея с должности первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

Соответствующее распоряжение №753-р от 17 октября опубликовано на сайте правительства.

Фалей был назначен на эту должность в декабре 2016 года.

Причина увольнения в документе не указывается.

Государственное агентство рыбного хозяйства создано для реализации государственной политики в сфере рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, регулирования рыболовства, безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства и осуществляет свои полномочия в установленных законодательством случаях на территории Украины, в исключительной (морской) экономической зоне и на континентальном шельфе Украины, а также на территории исключительных экономических зон (в рыболовных зонах) иностранных государств и океане, находящихся в сфере управления международных организаций по управлению рыболовством, а также находящихся за пределами любой юрисдикции в соответствии с международными договорами Украины.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове