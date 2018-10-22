Кабмин уволил первого зампреда Госрыбагентства

Кабинет министров Украины уволил Владимира Фалея с должности первого заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.
Соответствующее распоряжение №753-р от 17 октября опубликовано на сайте правительства.
Фалей был назначен на эту должность в декабре 2016 года.
Причина увольнения в документе не указывается.
Государственное агентство рыбного хозяйства создано для реализации государственной политики в сфере рыбного хозяйства и рыбной промышленности, охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, регулирования рыболовства, безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства и осуществляет свои полномочия в установленных законодательством случаях на территории Украины, в исключительной (морской) экономической зоне и на континентальном шельфе Украины, а также на территории исключительных экономических зон (в рыболовных зонах) иностранных государств и океане, находящихся в сфере управления международных организаций по управлению рыболовством, а также находящихся за пределами любой юрисдикции в соответствии с международными договорами Украины.
Журнал Новое Время №38
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