Кабмин изменил правила оформления субсидий

Правительство изменило условия оформления субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующие изменения внесены в в Постановление Кабмина №329, сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

Субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на пособие от правительства имеют те семьи, если их отопительная (а не общая) площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.

Помощь от правительства может назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий, если член домохозяйства не имеет доходов, потому что находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые, онкобольные.

На сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, кто достиг пенсионного возраста получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.

Например, если размер обязательного платежа за определенную услуг составляет 200 грн в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 грн, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

Впрочем, без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

Безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять положительное для заявителя решение.

Безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости

Граждане, работающие за рубежом и которые платят там ЕСВ, подтверждается документально. Тогда субсидию в Украине домохозяйство, где зарегистрировано такое лицо имеет возможность получить на общих условиях.

Если субсидия на новый год 2018-2019 годы уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управления социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами.