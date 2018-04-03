Госбюджет недосчитался 3% доходов

По итогам трех месяцев 2018 года доходы государственного бюджета Украины составили 193,567 млрд грн, что на 6,2 млрд грн или 3,1% меньше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные Госказначейства, передает FinClub.

При этом в марте госбюджет получил 82,123 млрд грн доходов, что на 809 млн грн млн грн или 1% больше плана.

В сравнении с мартом прошлого, 2017 года доходы госбюджета увеличились на 19,4 млрд грн или на 31%. В целом за первый квартал этого года доходы к аналогичному периоду прошлого года перевыполнены на 18,8 млрд грн или на 10,8%.

Налоговые поступления в январе-марте принесли бюджету 92,5 млрд грн, что на 4,4 млрд грн или на 4,5% меньше планового показателя, тогда как таможенные – 74,9 млрд грн, не дотянув 1,7 млрд грн или 2,3% до плана.

В марте поступления по налогам достигли 45,3 млрд грн, что на 11% выше ожидаемого уровня. Таможенные поступления за март показали негативный тренд и снизились на 14,2% в сравнении с запланированным показателем – до 25,2 млрд грн, что также ниже показателя за прошлый год на 4,8%.

С начала года НДС был возмещен на суму 33,6 млрд грн, что на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе мартовское возмещение составило 10,1 млрд грн в сравнении с 11,5 млрд грн в феврале этого года и 9,9 млрд грн – в марте прошлого.

Общий фонд госбюджета за январь-март был недовыполнен по доходам к плану на 4,7% – 175,5 млрд грн, что на 8% больше показателя за первые три месяца 2017 года.