Глава Всемирного банка подал в отставку

Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного банка.

Отмечается, что гражданин США Джим Ен Ким покинет свой пост 1 февраля 2019 года.

Временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор Всемирного банка, болгарская экономистка Кристалина Георгиева.

"Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты", – заявил глава Всемирного банка в Twitter.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu