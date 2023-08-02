«Основан на устаревших данных». Fitch понизил рейтинг США, в Белом доме не согласны 2 августа, 13:39 Белый дом (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов в иностранной валюте с «AAA» до «AA+». В Белом доме и Министерстве финансов США с такой оценкой не согласны.

Как сообщает пресс-служба Fitch, прогноз «Негативный» был отменен и присвоен «Стабильный».

Отмечается, что снижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий государственный долг, который растет, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги «АА» и «ААА».



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Кроме этого, Fitch обращает внимание на постоянные политические противостояния в вопросе лимита госдолга, которые удается урегулировать в последний момент.

По оценкам рейтингового агентства, дефицит госбюджета США в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее из-за снижения поступлений в федеральный бюджет, новых расходов и увеличения стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году — до 6,9%, говорится в прогнозе.

Ожидается, что общий госдолг США в этом году составит 112,9% ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3% ВВП в разгар пандемии в 2020 году. По прогнозу Fitch, к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП, то есть в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг «ААА».

Министр финансов США Джанет Йеллен, как сообщает Reuters, с понижением рейтинга не согласна и называет его «произвольным и основанным на устаревших данных».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «снижение рейтинга США в момент, когда президент Байден достиг самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира, противоречит реальности».