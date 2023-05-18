Впервые. Еврокомиссия оценила экономику Украины как кандидата в члены ЕС 18 мая, 09:46 Флаги Европейского Союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия впервые в своих прогнозах дала оценку экономической ситуации в Украине как государству, стремящемуся стать членом ЕС.

Об этом говорится в прогнозе European Economic Forecast, Spring 2023, сообщает BBC.

Вместе с Украиной прогнозы относительно своих экономик получили Молдова и Босния и Герцеговина, также получившие кандидатский статус,

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В случае с Украиной оценки особенны не только из-за войны в стране, которая хочет стать членом ЕС, но и из-за того, как эта война влияет на сам Евросоюз.

Речь идет о ряде геополитических проблем, возникших из-за российского вторжения, и о влиянии на экономику миллионов украинских беженцев, оказавшихся в ЕС во время войны. Именно эти два фактора в Еврокомиссии упоминают, оценивая свои перспективы.

«Европейская экономка находится в лучшей форме, чем мы ожидали осенью прошлого года, — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. — Удалось избежать рецессии и настроиться на умеренный рост в этом году. Но рисков слишком много, чтобы успокаиваться».

Как отмечают в Еврокомиссии, Украина «продемонстрировала чрезвычайную выносливость во время войны», а усилия, направленные на присоединение к ЕС, должны улучшить ситуацию.

Во время войны Украине пришлось столкнуться с масштабными разрушениями и массовым оттоком граждан за границу, что привело к сокращению ВВП почти на 30%.

Впрочем, как отмечают в Еврокомиссии, из 7 млн пересекших границу украинцев все еще имеют статус временной защиты 4 млн человек. А в самой Украине около 2 млн внутренне перемещенных лиц уже вернулись домой.

Подсчитывая экономические потери страны во время войны, в Еврокомиссии постоянно отмечают, что экономика показала большую выносливость к вызовам, чем ожидалось. Так же более крепкой, чем ожидалось, оказалась и энергетическая система, которую во время войны объединили с европейской.

В Еврокомиссии ожидают, что после падения почти в 30% по итогам 2022 года украинская экономика может даже вырасти — на 0,6% - уже в 2023-м. А в следующем году рост может составить даже 4% (показательно, что оценки ЕС несколько оптимистичнее, чем прогнозы МВФ и Всемирного банка).

Однако есть одно условие: для роста нужно, чтобы начался процесс восстановления, а значит, завершилась война.

В Брюсселе напоминают: по последним подсчетам Всемирного банка, экономическое восстановление Украины будет стоить более $400 млрд, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики страны.

А чтобы направить Киев на путь членства в ЕС, параллельно нужна масштабная и амбициозная программа реформ — от развития действенной системы судопроизводства и борьбы с коррупцией до кардинальной модернизации экономики.

Первую оценку того, каков прогресс Украины в реформах, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС, Еврокомиссия должна представить уже в июне.

Брюссель должен оценить, что изменилось за год с тех пор, как Украина получила статус кандидата, а вместе с ним обновит список рекомендаций, на каких преобразованиях следует сконцентрироваться.

Осенью Евросоюз должен отчитаться о собственной политике расширения, и в этот раз она впервые будет учитывать возможность членства Украины.

Ранее сообщалось, что западноевропейские страны возмущены введением зернового эмбарго по требованию соседей Украины.