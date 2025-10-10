Двадцать два американских штата находятся в состоянии рецессии или близки к этому, согласно анализу Moody’s Analytics.

Как передает Axios, к такому выводу пришел главный экономист Moody’s Марк Занди.

По словам аналитика, экономические трудности наблюдаются по всей стране — от штата Вашингтон до Вирджинии и Мэна — и охватывают около трети общего валового внутреннего продукта США.

Занди объясняет ситуацию сочетанием нескольких факторов — замедлением иммиграции, ростом пошлин и сокращением федеральных рабочих мест.

Его расчеты базируются на данных по состоянию на конец августа, перед остановкой работы федерального правительства.

Занди создал специальный индекс, который учитывает данные о занятости на уровне штатов, а также другие показатели, в частности промышленное производство, личные доходы и объемы строительства жилья.

Штаты, получившие отрицательное значение индекса, он отнес к категории находящихся в рецессии. Другие — или все еще растут, или «держатся на плаву».

В целом на федеральном уровне экономика США пока не находится в рецессии, а национальный уровень безработицы в августе оставался относительно низким.

Больше всего пострадали штаты, зависимые от сельского хозяйства и промышленности, которые, по словам Занди, более чувствительны к повышению пошлин. Он также отметил, что ужесточение иммиграционной политики сдерживает экономический рост, а сокращение федеральных рабочих мест особенно ударило по Вирджинии и Мэриленду.

Уровень безработицы в столице Вашингтоне в августе составил 6% - самый высокий показатель в стране.

К штатам, которые уже находятся в рецессии, аналитик относит Айову, где фермеры понесли убытки от торговых ограничений, а также Канзас, Южную Дакоту, Джорджию, Иллинойс и Орегон, экономики которых имеют значительную долю промышленности.

В то же время штаты, демонстрирующие лучшие показатели, — Техас и Флорида — сохраняют динамичный рост благодаря притоку населения.

Нью-Йорк и Калифорния, которые находятся в категории «на грани спада», могут определить дальнейшее направление для национальной экономики.

«Если Нью-Йорк и Калифорния пойдут вниз, страна войдет в рецессию», — предостерег Занди.

«Мой вывод не в том, что экономика уже в рецессии, но она… очень близко к этому», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

Со своей стороны Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя, на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривают возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждают отмену пошлин на аренду самолетов Китаем в США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

В мае 2025 года в JPMorgan предупредили о риске рецессии в США.