ЕБРР назначил нового главу в Украине

Главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине вместо Франсиса Малижа станет Маттео Патроне, который в настоящее время является директором по Румынии и Болгарии.

Об этом Малиж сообщил на своей Facebook-странице.

Маттео Патроне / Фото: emerging-europe.com

"Сегодня ЕБРР объявил, что Маттео Патроне будет назначен управляющим директором и приедет в Киев, чтобы взять на себя мою работу", – пишет он.

Малиж добавил, что Патроне представят на новой должности в ближайшие недели.

"Я оставляю Украину, но Украина не оставляет меня. Теперь у вас есть новый друг в Лондоне", – пишет Малиж.

Напомним, что в мае глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер завершил работу на этой должности и перешел в лондонский офис банка. В связи с этим Франсис Малиж был назначен ответсвенным за деятельность ЕБРР в Украине.