Деньги недели. Руководителя Укрэнерго уволили, самый богатый человек Азии скупает российскую нефть, а товар из Украины обвалил цены в ЕС
Наблюдательный совет уволил главу правления Укрэнерго Виталия Зайченко (Фото: Укрэнерго / Facebook)
NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели
Потерял доверие. Наблюдательный совет Национальной энергетической компании Укрэнерго 26 сентября уволил с должности председателя правления Виталия Зайченко. Эту должность он занимал с 23 июня 2025 года, а до назначения работал главным диспетчером и членом правления Укрэнерго. Исполняющим обязанности председателя правления Укрэнерго снова назначили члена правления Алексея Брехта.