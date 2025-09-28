Деньги недели. Руководителя Укрэнерго уволили, самый богатый человек Азии скупает российскую нефть, а товар из Украины обвалил цены в ЕС

28 сентября, 20:01
Поделиться:
Наблюдательный совет уволил главу правления Укрэнерго Виталия Зайченко (Фото: Укрэнерго / Facebook)

Наблюдательный совет уволил главу правления Укрэнерго Виталия Зайченко (Фото: Укрэнерго / Facebook)

NV Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели

Потерял доверие. Наблюдательный совет Национальной энергетической компании Укрэнерго 26 сентября уволил с должности председателя правления Виталия Зайченко. Эту должность он занимал с 23 июня 2025 года, а до назначения работал главным диспетчером и членом правления Укрэнерго. Исполняющим обязанности председателя правления Укрэнерго снова назначили члена правления Алексея Брехта.

Реклама

Читайте также:
Отключения света зимой. В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме накануне отопительного сезона
Редактор: Александр Дмитриенко

Теги:   Деньги недели Укрэнерго Энергетика Евросоюз Санкции против России Дональд Трамп Российский газ Российская нефть Словакия Венгрия нефтепровод Дружба Индия Иран Венесуэла Поставки нефти Нефть Reliance Мукеш Амбани Китай Россия Россия-Китай Росатом АЭС Атомная энергетика Сахар экспорт агропродукции Транспортный безвиз НАК Нафтогаз Украины СПГ Импорт газа Поставки газа Газ BGK Польша Минэкономики Пошлины таможенные пошлины Торговые войны Фармацевтика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости