Семь квартир, дом и люксовый автомобиль. НАБУ завершило еще одно следствие по делу главы Антимонопольного комитета

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили следствие по делу в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко и его близкого лица.

Сейчас, по поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления, сообщила САП в Telegram.

«В декларации за 2024 год чиновник не указал данные о 20 объектах недвижимости и люксовом автомобиле, приобретение которых инкриминируется ему в другом уголовном производстве по факту незаконного обогащения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366−2 УК Украины (декларирование недостоверной информации, максимальное наказание — лишение свободы до 2 лет, — ред.)», — говорится в сообщении.

Члену семьи чиновника инкриминируется пособничество в незаконном обогащении на более 72 млн грн, то есть совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ст. 368−5 УК Украины (наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, — ред.).

Ранее, в августе 2024 года Кириленко сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно сообщенному подозрению в 2020—2023 годах указанный чиновник, занимая должность руководителя Донецкой ОГА, приобрел 21 объект недвижимого имущества, один люксовый автомобиль и зарегистрировал право собственности на них на родственников своей жены. Среди приобретенного имущества — семь квартир в городах Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, один дом под Киевом площадью более 220 кв. м, два гаражных бокса, шесть машиномест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль ВМԜ Х3. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок. Разница между стоимостью имущества и законными средствами лица составляет 72 млн грн.

В дальнейшем с целью сокрытия факта незаконного обогащения, чиновник не указал сведений о приобретенном имуществе в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020−2023 годы.

Как сообщалось, 7 июля года обвинительный акт по этому делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.