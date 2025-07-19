Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон, который вводит штрафы для магазинов, где не будет картофеля на полках.

Об этом пишет Belsat.

Закон вводит штрафы в размере 210−8 400 белорусских рублей (2,7 тыс. — 107,2 тыс. грн) за непоставку или недопоставку плодоовощной продукции из стабилизационных фондов.

Реклама

«Месяц назад Лукашенко подписал „антидефицитный“ указ, который дает право торговым сетям брать льготные кредиты под 3% годовых для предоплаты за овощи, которые еще не выращены — картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и яблоки, которые планируется продавать в межсезонье», — говорится в публикации. — «Для картофеля, моркови и свеклы это период с 15 ноября по 31 мая, для капусты, лука и яблок — с 15 ноября по 30 апреля».

Также Лукашенко обязал поставщиков и магазины обеспечить наличие этих овощей и яблок в межсезонье. В противном случае они будут нести «ответственность согласно законодательным актам».

По словам Лукашенко, картофель в Беларуси исчезал, потому что владельцы торговых сетей намеренно скрывали его, чтобы показать неэффективность его правления.

Как сообщалось, белорусский диктатор Александр Лукашенко на фоне возникшего в стране дефицита картофеля рекомендовал гражданам сократить потребление этого незаменимого для них продукта.

В мае правительство Беларуси сняло ограничения на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, включая картофель, из Евросоюза. Начиная с 27 мая разрешен импорт в страну картофеля, яблок, лука и капусты с территории «недружественных стран».

Также в мае Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси взялся контролировать наличие отечественного картофеля в торговых сетях страны.

С января по март 2025 года цены на картофель в Беларуси выросли на 10% до 5 белорусских рублей за килограмм (1,36 евро). А жители страны жаловались, что не могут найти этот незаменимый в повседневном рационе продукт в магазинах.

Дефицит этого овоща в стране связан с государственным регулированием цен, которое делает продажу картофеля на внутреннем рынке нерентабельной и подталкивает производителей экспортировать свою продукцию в Россию, где картофель продается почти вдвое дороже.

В результате в 2024 году Беларусь стала крупнейшим поставщиком этого овоща в Россию. Согласно российской статистике, поставки белорусского картофеля выросли на 60,8% и достигли рекордного объема — более 170 тысяч тонн.