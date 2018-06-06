Аэропорт Борисполь нарастил пассажиропоток

В мае 2018 года услугами аэропорта Борисполь воспользовались 1,1 млн человек, что на 22% больше, чем в мае прошлого года.

Об этом сообщили в аэропорту, передает ЦТС.

Всего за 5 месяцев года прирост пассажиропотока составил 18% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Общее количество пассажиров, обслуженных за это время, достигло 4,4 млн человек.

На протяжении мая регулярными рейсами прилетели/улетели из Борисполя 806,8 тыс. пассажиров, нерегулярными - 319 тыс. За весь период с начала года эти показатели составили соответственно 3,3 млн и 989 тыс. человек.

Отметим, что в прошлом месяце в связи с Лигой чемпионов УЕФА в Киеве аэропорт Борисполь установил рекорд - 52,6 тыс. пассажиров за день 26 мая. Это позволило аэропорту всего за сутки дополнительно получить почти 31,5 млн грн чистой прибыли.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Напомним, что по итогам 2017 года аэропорт Борисполь поставил новый рекорд - обслужил 10,6 млн пассажиров, что на 22,1% больше в сравнении с 2016 годом.