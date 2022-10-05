Две волны ажиотажного спроса. Какими темпами украинцы раскупают йодид калия на фоне новостей о возможной ядерной катастрофе 5 октября, 16:16 На сегодняшний день фармацевтическая компания Дарница произвела 11,7 млн доз лекарственного средства Калий йодид-125-Дарница (Фото:Dmytro Smolienko / Reuters)

Продажи лекарственного средства Калий йодид-125-Дарница пережили два резких всплеска: в августе и конце сентября.

Об этом НВ Бизнес рассказал Василий Губарец, директор по корпоративным коммуникациям фармацевтической компании Дарница.

Первый из них был связан с ажиотажем в августе из-за новостей о Запорожской атомной электростанции. «К примеру, с помощью сервисов по бронированию и доставке лекарств (Tabletki.ua, Liki24) в августе продан в 30 раз больший объем Калий йодид-125-Дарница чем в июле», — отметил Губарец.

Видео дня

В сентябре спрос на Калий йодид снизился по отношению к августу втрое, но лишь до 21 сентября, когда российский диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации — после этого спрос снова подскочил в пять раз.

«Мы увеличили объемы производства после августовского ажиотажа. Октябрьское производство было срочно перемещено на конец августа», — добавил Губарец.

В целом на сегодняшний день фармацевтическая компания Дарница произвела 11,7 млн доз лекарственного средства Калий йодид-125-Дарница, что позволяет провести йодную профилактику в случае угрозы возникновения техногенной катастрофы ядерного характера для почти 12 млн человек. Препарат был разработан и зарегистрирован в рекордные сроки в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Советом нацбезопасности и обороны для защиты нации в случае радиационной угрозы.

Одна таблетка содержит йодид калия в дозе 125 мг. Этой дозы достаточно для защиты взрослого человека от радиоактивного йода в соответствии с регламентом МОЗ и ВОЗ.

В начале мая Дарница бесплатно передала для Минздрава 5,25 млн доз Калий йодид-125-Дарница.

Мощности компании позволяют производить более 100 млн таблеток ежемесячно.

Как сообщалось, Евросоюз в конце августа согласился передать Украине 5,5 таблеток йодида калия.