«Плата намного ниже рыночной». В Украине запустили проект муниципального арендного жилья
В Украине создадут фонд муниципального арендного жилья (Фото: depositphotos / Kryzhov)
Кабинет Министров запускает экспериментальный проект создания фонда муниципального арендного жилья.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
«Общины будут выступать заказчиками строительства», — отметил он. — «Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс».
В первую очередь муниципальное жилье, по словам Шмыгаля, получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики.
По его словам, правительство определило четкие критерии как для получателей жилья, так и для самих помещений. В частности, установлена норма — 40 кв. м на семью из двух человек.
При этом квартиры должны быть пригодными для проживания, с мебелью и наличием бытовой техники.
Шмыгаль подчеркнул, что арендная плата будет определяться по специальной формуле с учетом социально-экономических условий конкретного региона.
«Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч грн», — отметил он.
Этот проект будет финансироваться за счет местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров.
«Благодаря реализации экспериментального проекта граждане, которые в этом нуждаются, будут обеспечены жильем граждан», — сообщил Шмыгаль. — «Это также будет способствовать интеграции внутренне перемещенных лиц в новые общины и создаст дополнительные стимулы для возвращения украинцев на Родину».
Кроме того, по его словам, благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE, правительством также принято решение о направлении 540 млн грн громадам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова. Эти ресурсы будут инвестированы в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредила Россия.
