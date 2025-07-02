«Плата намного ниже рыночной». В Украине запустили проект муниципального арендного жилья

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«Общины будут выступать заказчиками строительства», — отметил он. — «Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс».

Реклама

В первую очередь муниципальное жилье, по словам Шмыгаля, получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики.

По его словам, правительство определило четкие критерии как для получателей жилья, так и для самих помещений. В частности, установлена норма — 40 кв. м на семью из двух человек.

При этом квартиры должны быть пригодными для проживания, с мебелью и наличием бытовой техники.

Шмыгаль подчеркнул, что арендная плата будет определяться по специальной формуле с учетом социально-экономических условий конкретного региона.

«Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком. Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч грн», — отметил он.

Этот проект будет финансироваться за счет местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров.

«Благодаря реализации экспериментального проекта граждане, которые в этом нуждаются, будут обеспечены жильем граждан», — сообщил Шмыгаль. — «Это также будет способствовать интеграции внутренне перемещенных лиц в новые общины и создаст дополнительные стимулы для возвращения украинцев на Родину».

Кроме того, по его словам, благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта HOPE, правительством также принято решение о направлении 540 млн грн громадам Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова. Эти ресурсы будут инвестированы в ремонты около 200 многоквартирных домов, которые повредила Россия.

Как сообщалось, среди потенциальных покупателей жилья в Украине 42% подробно осведомлены о программе доступной ипотеки еОселя, но только 25% планируют ею воспользоваться.