Турецкая одежная сеть запустила интернет-магазин

Турецкая компания LC Waikiki, развивающая в Украине сеть магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров, запустила собственный интернет-магазин.

Об этом рассказал генеральный директор компании LC Waikiki в Украине Ярема Ивахив, передает RAU.

”Украинцы могли и раньше заказывать товары онлайн, но им приходилось ждать доставки из Турции от 5 до 14 дней. В прошлом 97% заказов доставлялись из Турции, Украина занимала второе место по товарообороту среди международных заказов через интернет магазин из Турции”,- уточняет Ивахив.

По его словам, данный проект будет отдельной платформой, а не частью международной.

Также топ-менеджер отметил, что интернет-продажи в других странах, где уже работают онлайн-магазины, составляют 2% от общего товарооборота.

LC Waikiki – изначально французский бренд одежды, основанный в 1988 году двумя французами. В 1997 году марка была выкуплена турецкими инвесторами. Занимается производством и розничной продажей одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых.

В Украине развитием сети LC Waikiki занимается ООО Тема Мода Юкрейн (Киев), созданное в 2006 году. По состоянию на март 2017 года магазины сети представлены в Киеве, Чернигове, Житомире, Харькове, Львове, Днипре, Кривом Роге, Запорожье и Одессе.