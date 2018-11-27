Турецкая одежная сеть запустила интернет-магазин

0 комментировать
LC Waikiki запустил в Украине интернет-магазин
Фото: rau.ua

LC Waikiki запустил в Украине интернет-магазин

Турецкая компания LC Waikiki, развивающая в Украине сеть магазинов по продаже одежды, обуви и аксессуаров, запустила собственный интернет-магазин.

Об этом рассказал генеральный директор компании LC Waikiki в Украине Ярема Ивахив, передает RAU.

”Украинцы могли и раньше заказывать товары онлайн, но им приходилось ждать доставки из Турции от 5 до 14 дней. В прошлом 97% заказов доставлялись из Турции, Украина занимала второе место по товарообороту среди международных заказов через интернет магазин из Турции”,- уточняет Ивахив.

По его словам, данный проект будет отдельной платформой, а не частью международной.

Также топ-менеджер отметил, что интернет-продажи в других странах, где уже работают онлайн-магазины, составляют 2% от общего товарооборота.

LC Waikiki – изначально французский бренд одежды, основанный в 1988 году двумя французами. В 1997 году марка была выкуплена турецкими инвесторами. Занимается производством и розничной продажей одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых.

В Украине развитием сети LC Waikiki занимается ООО Тема Мода Юкрейн (Киев), созданное в 2006 году. По состоянию на март 2017 года магазины сети представлены в Киеве, Чернигове, Житомире, Харькове, Львове, Днипре, Кривом Роге, Запорожье и Одессе.

 

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Ритейл/Недвижимость ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове