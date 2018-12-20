Центр жизни в центре столицы Сегодня, 10:00 199 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Жилой комплекс премиум-класса Signature фото: ЖК Signature

Жить на Печерске, в самом сердце столицы, не только престижно, но и по-настоящему комфортно. Об этом во всех деталях знают создатели нового жилого комплекса премиум-класса Signature.

Жилой комплекс Signature – это три уникальные по своей конструкции башни, возведенные на многофункциональном стилобате. Расположено данное строение на Печерских холмах, а точнее – на улице Мечникова, 11А. Его проект создан в одном из самых востребованных архитектурных стилей – параметрическом.

Параметризм – проектирование с использованием новейших вычислительных технологий и методов цифрового моделирования, заимствованных из автомобильной и авиационной промышленности, которые помогают менять параметры проекта в режиме реального времени.

По мнению промышленного дизайнера Патрика Шумахера из знаменитого архитектурного бюро Захи Хадид, ближайшее будущее в дизайне и архитектуре именно за параметрическим стилем. Так что у нового столичного жилого комплекса Signature есть все шансы стать законодателем моды на архитектурный параметризм в Киеве.

Концептуальным дизайном и архитектурой ЖК Signature занимались лучшие специалисты немецкого бюро Schmidhuber, которое сотрудничает с такими всемирно известными брендами, как Audi и Lamborghini. Германские архитекторы, знающие толк в проектировании с использованием новейших вычислительных технологий и методов цифрового моделирования, предложили для строения вариант полностью остекленного параметрического фасада. Их вдохновил дизайн самых знаковых домов Сиднея, Лондона и Сингапура. А для Украины такое решение до сих пор остается уникальным.

Ландшафтный дизайн в параметрическом стиле был создан известным украинским дизайнером Дмитрием Аранчием – автором украинского павильона на выставке «Экспо-2015» в Милане.

Высокие стандарты строительства. При строительстве здания были использованы специальные термовставки Schoeck – германская разработка, которая позволяет избежать так называемого мостика холода и появления грибка. Подъемно-раздвижная система, оборудованная термомостом, от немецкой компании SCHUKO – мирового лидера по производству и поставке инновационных ограждающих конструкций. Это была эксклюзивная поставка специально для проекта ЖК Signature.

Жилой комплекс Signature – это три уникальные по своей конструкции башни, возведенные на многофункциональном стилобате

Экологичность. О ней свидетельствует сертификация здания в соответствии с британским экостандартом Breeam. За использование экологически дружественных технологий строительства и высочайшие показатели энергоэффективности ЖК Signature получил высокую оценку Very Good. Энергетические расходы на эксплуатацию жилого комплекса сокращены более чем на треть. При этом в строении предусмотрен не только резервный генератор, но и зарядные устройства для электромобилей. Принципы «зеленого» строительства основаны на ведущих рейтинговых системах экологической сертификации зданий и помещений.

Дополнительная очистка воды до уровня питьевой с помощью прогрессивной системы обратного осмоса соответствует всем стандартам европейского качества. Магистральные водопроводные трубы в ЖК Signature сделаны из нержавеющей стали.

Апартаменты с интеллектом – каждая из квартир оборудована системами «умный дом». К примеру, есть система зонирования климата в апартаментах и автоматизированная система управления под названием Building management system. Предусмотрена и приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла – очистка и охлаждение воздуха в каждом помещении.

Smart-система Signature оснащена самыми современными датчиками движения, камерами наблюдения и системами контроля доступа.

Безопасность. В ЖК Signature незадымляемые лестницы, а во всех апартаментах есть сплинкерная система пожаротушения и гидранты. На крыше строения предусмотрена вертолетная площадка для эвакуации жителей с помощью эвакуационной вертолетной кабины.

Внутренний дизайн помещений создан в духе правильной геометрии – в просторных апартаментах достаточно естественного света. А отсутствие внутренних несущих перегородок – настоящий подарок для каждого жителя Signature, стремящегося к созданию неповторимого личного пространства. К слову, стоимость персональной планировки, созданной в соответствии с вашими пожеланиями дизайнерами, сотрудничающими с Signature, уже учтена.

Под покровом пяти звезд – высочайший уровень комфортного проживания в режиме 24/7. К услугам жильцов консьерж-сервис, валет-сервис и рум-сервис. Завтраки и доставка еды в апартаменты от ресторана Signature. О комфорте в SPA и детских зонах позаботятся специальные стюарты.

7 прогулочных зон в пространстве Signature – летний и зимний сады, интерактивные фонтаны, пруд камней, спорт- и арт-пространства, детская площадка.

Жизнь в стиле fitness& wellness: к услугам жильцов спортивный и детский бассейны, уникальная процедура флоатинга, залы для сквоша и фитнеса, wellness-центр, сухие и влажные лаунж-зоны, солярий и фреш-бар.

2 этажа для отдыха, на которых размещаются приватное лобби, конференц-зал, сигарная комната и Kids club.

Комфортное детство – на территории жилого комплекса Signature есть открытые детские площадки, многофункциональный Kids club, а также детские комнаты, спроектированные и оборудованные в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Наслаждайтесь непревзойденным комфортом, ведь Signature предусмотрел все и немного больше!

Лицензия государственной архитектурно-строительной инспекции Украины АЕ №525836 выдана ТОВ "Винг ДЕВЕЛОПМЕНТ" от 3 февраля 2015 г.