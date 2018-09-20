Пригород побеждает

Рынок первичной недвижимости в столичном регионе неоднороден. Спрос на жилые комплексы в ближайшем пригороде растет более динамично, чем в самом Киеве, что эксперты объясняют не только ценовой политикой застройщиков, но и появлением достаточно интересных проектов.

Сегодня столица и ее ближайшие сателлиты практически сравнялись по показателю количества новых жилых комплексов, находящихся в стадии активных продаж. В обоих случаях речь идет приблизительно о трех сотнях новостроек, относящихся к разным ценовым категориям. Однако спрос на «первичку» не везде одинаков: стоит пересечь условную черту Киева, как интерес к недвижимости со стороны потенциальных инвесторов существенно возрастает. Аналитики подсчитали: индекс заинтересованности покупателей жилья к середине лета текущего года в столице упал почти на 10%, тогда как в области остался стабильным (по сравнению с показателями середины лета прошлого года). Подобная тенденция наблюдается на рынке на протяжении достаточно длительного времени – пригород уверенно побеждает.

Конечно, немаловажную роль в её формировании играет ценовая политика застройщика (за пределами столицы стоимость квадратного метра для будущего новосела значительно ниже). Но не только она правит бал. Среди других причин, по которым инвесторы выбирают города в радиусе нескольких минут езды на машине от Киева, можно отметить наличие действительно интересных проектов: оригинальных, концептуальных, современных. Возможно, все дело в том, что традиционная для столицы точечная застройка не позволяет девелоперам развернуться в полную силу, тогда как в городах-сателлитах застройщики могут создавать и развивать целые кварталы.

В частности, одним из примеров можно назвать «Квартал Аллей». Он будет возведён вблизи одной из ключевых магистралей Броваров, что позволит будущим жильцам добираться до столичной станции метро за 10–15 минут. Но, конечно, не только удачная транспортная развязка привлекает внимание экспертов. Основной изюминкой комплекса является его концепция. Это классический «город в городе», но не в том формате, в каком его традиционно видят отечественные застройщики (жилые дома, закрытый двор и один салон мобильной связи).

«Квартал Аллей» – автономный самостоятельный комплекс, не покидая территорию которого современный горожанин сможет получить весь комплекс необходимых ему услуг

ЖК будет представлен жилыми домами и зданиями социального назначения. Здесь предусмотрено строительство школы, детского сада, стадиона. На огражденной и охраняемой территории жителям будут доступны медицинский центр, паркинг, фитнес-центр, салоны красоты, магазины и кафе. Особое внимание уделено общественному пространству. Ведь помимо того, что комплекс граничит с лесопарковой зоной, в нем будут обустроены локации для отдыха, спортивные и детские площадки, велодорожки, игровые пространства, а также установлены ландшафтные инсталляции. Таким образом, застройщик намеревается создать не просто объект недвижимости, а место с собственной положительной атмосферой для соседей, хорошо знающих друг друга и проводящих свободное время в гармонии с близкими людьми и природой.

За такими проектами – будущее отечественного рынка первичной недвижимости

О природе, вероятно, следует сказать отдельно. Действительно, лес на десятки гектаров под окнами – это серьезное преимущество. Чтобы позволить максимальному количеству будущих жильцов любоваться зелеными массивами, архитекторы выбрали каскадную этажность зданий. Такое секционное решение улучшит обзорность, даст больше открытого пространства перед окнами, а также добавит комплексу узнаваемости, а стилю – оригинальности.

Этот особый стиль и приверженность выбранному концепту являются отличительной чертой ЖК «Квартал Аллей». При нынешнем разнообразии предложений концептуальность позволяет одерживать победу в борьбе за клиента. Вероятно, именно за такими проектами – будущее отечественного рынка первичной недвижимости.

Квартиры в первых домах уже готовятся к продаже. Вызванный этим событием новый всплеск интереса к пригороду подтверждает общую тенденцию: на жилье в ближайшем столичном пригороде спрос выше. По прогнозам экспертов, до конца года этот вектор развития рынка первичной недвижимости будет укрепляться.

Лицензия: Ліцензія ДАБІУ від 10.05.18 реєстраційний запис 2013050420