Киевский ЦУМ получил нового руководителя

Генеральный директор столичного универмага ЦУМ Брайан Хэндли покинул свой пост по личным обстоятельствам и решил вернуться в Великобританию. В связи с этим, новым гендиректором универмага назначен Евгений Мамай, который до этого возглавлял киевский элитный бутик Sanahunt.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦУМа, передает Интерфакс-Украина.

"Мамай обладает многолетним успешным опытом работы на руководящих должностях в сфере люксового и премиального ритейла, владеет экспертизой в разработке и внедрении электронной коммерции. На позиции генерального директора ЦУМа Евгений продолжит активное развитие уникального для Украины магазина формата department store (универсальный магазин, расположенный в центре города и предлагающий широкий выбор товаров – ред.)", - отметили в пресс-службе.

Основными задачами Мамая в новой должности будут развитие компетенции собственной закупки, укрепление партнерских взаимоотношений с поставщиками, а также запуск новых проектов в рамках дальнейшего развития проекта ЦУМ.

Напомним, что в ноябре 2016 года, девелоперская компания Эста Холдинг, которая входит в состав СКМ Рината Ахметова, открыла столичный ЦУМ, реконструкция которого проводилась на протяжение четырех лет. Хэндли возглавлял ЦУМ с ноября 2016 года.