Киевский ЦУМ получил нового руководителя

0 комментировать
Киевский ЦУМ получил нового руководителя
Фото: Klaudia Mazurenko via Facebook

Генеральный директор столичного универмага ЦУМ Брайан Хэндли покинул свой пост по личным обстоятельствам и решил вернуться в Великобританию. В связи с этим, новым гендиректором универмага назначен Евгений Мамай, который до этого возглавлял киевский элитный бутик Sanahunt.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦУМа, передает Интерфакс-Украина.

"Мамай обладает многолетним успешным опытом работы на руководящих должностях в сфере люксового и премиального ритейла, владеет экспертизой в разработке и внедрении электронной коммерции. На позиции генерального директора ЦУМа Евгений продолжит активное развитие уникального для Украины магазина формата department store (универсальный магазин, расположенный в центре города и предлагающий широкий выбор товаров – ред.)", - отметили в пресс-службе.

Основными задачами Мамая в новой должности будут развитие компетенции собственной закупки, укрепление партнерских взаимоотношений с поставщиками, а также запуск новых проектов в рамках дальнейшего развития проекта ЦУМ.

Напомним, что в ноябре 2016 года, девелоперская компания Эста Холдинг, которая входит в состав СКМ Рината Ахметова, открыла столичный ЦУМ, реконструкция которого проводилась на протяжение четырех лет. Хэндли возглавлял ЦУМ с ноября 2016 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Ритейл/Недвижимость ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове