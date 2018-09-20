Импортный газ для Украины резко подорожал

Средняя цена импортированного Украиной газа в июле 2018 года составила $309,1 за 1 тыс. куб. м против $267,4 в июне.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает агентство Интерфакс-Украина.

В мае этого года средняя цена импортного газа для Украины была на уровне $263,5 за 1 тыс. куб. м, $310,8 – в апреле, $278,7 – в марте, $261,1 – в феврале и $279,4 – в январе.

В целом, в январе-июле 2018 года Украина импортировала 5,3 млрд куб. м природного газа на общую сумму почти $1,5 млрд.

Контрагентами по итогам семи месяцев стали компании из Швейцарии, Германии, Польши, Великобритании, Чехии, Венгрии, Словакии, Люксембурга, Франции, Италии, Нидерландов, Австрии. Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Напомним, что в 2017 году Украина импортировала более 13,9 млрд куб. м природного газа на общую сумму более $3,2 млрд. Весь газ импортировался со стороны Европы.