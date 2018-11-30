Германия начала антимонопольное расследование против Amazon

Федеральное бюро, не мешает ли Amazon другим рилейлерам

Антимонопольные органы Германии начали расследование против американского гиганта онлайн-торговли Amazon.

Об этом сообщило Федеральное бюро по картелям Германии, передает Reuters.

Бюро хочет выяснить, пользуется ли Amazon своим доминирующим положением на рынке при взаимодействии со сторонними ритейлерами, использующими сайт компании в качестве торговой платформы.

В последнее время ритейлеры часто жаловались на методы работы Amazon.

“Amazon выступает в качестве “проводника” к клиентам. Подобная двойная роль крупнейшего торговца и крупнейшей торговой площадкиозначает, что у компании есть возможность мешать другим торговцам на платформе”, - сказал глава ведомства Андреас Мундт.

По его словам, следователи изучат требования, которые Amazon предъявляет к использующим ее сайт ритейлерам.

Представитель Amazon сказал, что компания оказывает полное содействие следствию и продолжит принимать меры для поддержки малого и среднего бизнеса, отказавшись от дальнейших комментариев.

Отметим, что Германия - второй по величине рынок для компании.

На прошлой неделе Amazon столкнулся в Германии с очередной забастовкой сотрудников логистических центров, требующих повышения заработной платы и улучшения условий трудовых договоров.