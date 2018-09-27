Будущее строится сегодня

Время не стоит на месте. «Диверсифицируйся, или умри» для нас, как компании – это не просто громкий лозунг из известной книги Джека Траута, но и философия ведения бизнеса. В свое время, еще в далеком 2003 году, компанией «Интеграл-Буд» был основан новый класс недвижимости – комфорт. А сейчас в этом сегменте рынка предложение первичной недвижимости Киева и не только составляет львиную долю от общего количества новостроек. Сама идея возникновения этого класса родилась из простой и понятной цели: сделать новое жилье не просто доступным по цене для будущих жителей, но и комфортным и уютным.

По словам коммерческого директора компании «Интеграл-Буд» Анны Лаевской компания находится в постоянном поиске новых идей, возможностей, рынков. Мы меняемся, предлагаем новые архитектурные формы, дизайны, материалы – все то, что на рынке называют «фишками» проекта. Неизменными остаются лояльные условия приобретения, положительная репутация на рынке среди покупателей и забота о комфорте будущих жильцов в наших жилых комплексах.

Т олько за текущий год усилиями «Интеграл-Буд» построено 504000 квадратных метров, а в процессе активного строительства еще более 900000

Кроме того, в планах компании в ближайшее время стартовать с продажами квартир в новых 7 жилых комплексах. Это в основном город Киев. А на разных этапах жизненного цикла проекта находятся еще 5 будущих жилых комплексов.

Intergal City уже был представлен на международной премии International Property Awards 2018-2019 и высоко оценен международным жюри конкурса

С особым нетерпением мы ждем начала инновационного проекта – МФК Intergal City. Это новый комплекс по всем параметрам, как для нашего города, так и для Украины в целом. Кроме премиальной локации – Царское Село, комплекс будет отличаться своим функционалом, сформирует самостоятельную полноценную инфраструктуру для будущих жителей: офисные блоки, торговая часть, ресторан, спорткомплекс с бассейном, супермаркет, а также многоуровневые подземно-наземные паркинги и гаражные боксы, которые полностью обеспечивают потребности будущих жителей в парковках. Главным украшением станет масштабное публичное пространство на уровне 6 метров над землей с увлекательными видами на колокольни Киево-Печерской Лавры и монумент «Родина-Мать», который будет создан для всех киевлян. «Изюминкой» исключительно для будущих жителей Intergal City будет смотровая площадка на высоте имейте 12,6 м в одной из секций комплекса, с которой открываются головокружительные виды на город.

Но большинству, прежде всего, бросится в глаза нетипичная футуристическая архитектура, которая будет подчеркивать свой самобытный стиль многофункционального комплекса. Этот проект знаковый для компании, мы вкладываем в него все наши лучшие идеи и технологические инновации.

Intergal City уже был представлен на международной премии International Property Awards 2018-2019 и высоко оценен международным жюри конкурса. Итак, мы ожидаем заслуженную награду!

Надеемся, что компания «Интергал-буд» еще не раз сможет предложить покупателям новые и интересные жилые комплексы. Потому что мы понимаем: «Будущее строится сегодня». По нашему мнению, лозунг «Интеграл-Буд» как нельзя лучше иллюстрирует миссию компании: предлагать качественное, комфортное, а главное, современное жилье.