Алиев решил продать часть Паруса ради мегамоллов

Бизнесмен Вагиф Алиев, инвестор и собственник ТРЦ Lavina, Blockbuster и Ocean Mall в Киеве, планирует до конца 2018 года завершить продажу части столичного бизнес-центра Парус класса А для финансирования строительства сети мегамоллов.

Об этом он заявил в блиц-интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Да, мы продавать Парус будем поэтажно", – подтвердил Алиев.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры относительно сделки, однако имя покупателя не озвучил.

"Мы в процессе переговоров… [Сделка – ред.] еще не закончена, в процессе обсуждения финансового интереса…", – отметил девелопер, добавив, что завершение сделки ожидается к концу 2018 года.

Напомним, в конце 2016 года Алиев сообщил, что готов продать БЦ Парус, если не удастся привлечь кредитные средства на завершение строительства ТРЦ Blockbuster Mall.

Ранее Алиев заявил о завершении сделки по продаже БЦ Сенатор в Печерском районе столицы.

БЦ Парус на 33 этажей в Печерском районе Киева введен в эксплуатацию в 2007 году. В здании расположен подземный четырехуровневый паркинг на 300 мест.

По состоянию на 16 октября 2018 года Алиеву принадлежат столичные ТЦ Мандарин Плаза, Lavina Mall и Blockbuster Mall, в том числе строящиеся ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ Лесная, ТРЦ Ипподром, а также БЦ Парус и жилой комплекс Diamond Hill.