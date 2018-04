"Жизнь – не спринт, а марафон": CEO Moneyveo о том, что посоветовал бы себе 10 лет назад

Михаил Лизанец, CEO микрофинансового стартапа Moneyveo, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Больше рисковать, меньше беспокоиться и больше заботиться о здоровье – вовремя ложиться спать, правильно питаться и заниматься спортом. Когда тебе 18, ты можешь есть что угодно и не соблюдать режим без последствий для продуктивности, но потом понимаешь, что жизнь – не спринт, а марафон, и нужно себя беречь.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Провожу тест Two Beers and a Puppy: если через год вам нравится идея пойти с человеком на пиво, и при этом вы готовы доверить ему своего щенка на выходные – значит, вы не зря работаете вместе.

Если серьезно, то мы должны быть на одной волне: я ценю инициативных людей, которые готовы делиться опытом и вместе искать новые подходы. Если через год человек “перегорает” и не движется дальше – скорее всего, нам в разные стороны.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Олег Тиньков – крутой серийный предприниматель, который сумел создать множество бизнесов в разных отраслях. Его нельзя не уважать, хоть для этого и нужно абстрагироваться от его медийного образа и политических взглядов.

Из украинских бизнесменов вдохновляет Андрей Буренок и его проект TripMyDream – Андрей вовсю выстраивает успешный бизнес, успевает работать над личным брендом и жить.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Фильм:

Кадр из фильма Форма воды / © TSG Entertainment

Форма воды – для меня это история любви, которая "цепляет" со всех сторон. Честно болел за эту ленту на “Оскаре".

Книги:

Sapiens. Краткая история человечества Харари – люблю книги, которые помогают выбраться из ежедневной рутины, расширить сознание и оглянуться вокруг. Харари помогает задавать себе больше вопросов.

© alpinanonfiction via Instagram

Верхом на ракете. Возмутительные истории космонавта шаттла (Riding Rockets: The Outrageous Tales of a Space Shuttle Astronaut) Майка Маллейна – книга об обратной стороне модной сейчас космической темы, автобиография астронавта, который сотрудничал с NASA.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Я музыкально “всеяден", постоянно слушаю много разного; из последнего понравившегося – свежие альбомы Queens of the Stone Age и The xx.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Со смарфтоном сейчас не расстаюсь, хотя считаю, что самые эффективные предприниматели могут себе позволить ограничиться простой “раскладушкой”, которая умеет только звонить. Мне еще предстоит обустроить бизнес так, чтобы он работал без моего активного участия, поэтому вот топ-3 приложений: это мессенджеры, Google Keep и Bookmate – почти все книги читаю через него.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Тут все традиционно: сделать хобби своей работой и не работать ни дня. Нужно любить то, что делаешь. Cейчас мой бизнес – это огромная часть жизни, фактически, это и моя семья, и девушка, и друг, и брат. Если искренне не “гореть" тем, что делаешь, из этого вряд ли выйдет что-то стоящее.